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Görüntüler pes dedirtti! Satırlı saldırıya uğrayan kadının yanında tavla oynadılar

Hatay'da, kendisini satırla kovalayan kişiden kaçan kadın, dükkan önünde tavla oynayanların yanına sığınıp, yardım istedi. Tavla oynayanların müdahale etmemesi üzerine satırlı saldırgan, kadına defalarca vurdu. Valilikten yapılan açıklamada, şüphelinin yakalandığı belirtildi.

DHA9 Ekim 2021 Cumartesi 13:52 - Güncelleme: 9 Ekim 2021 Cumartesi 13:52
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Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Antakya ilçesinde meydana geldi. Kendisini satırla kovalayan kişiden kaçan, ismi açıklanmayan kadın, dükkan önünde tavla oynayan 5 kişinin yanına sığınıp, yardım istedi. Bu sırada sesleri duymasına rağmen yerinden kalkmayan, oyun oynamaya devam eden kişiler, satırlı saldırgan karşısında oturmaya devam etti. Satırlı saldırgan, 5 kişinin gözü önünde kadına defalarca vurdu. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.

Hatay Valiliği, tepki çeken görüntülerle ilgili açıklamada bulundu. Saldırganın yakalandığı, yaralı kadının da hayati tehlikesinin olmadığı belirtilen açıklamada, "Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan kadına şiddet olayı ile ilgili, Valiliğimizce yapılan araştırmalar neticesinde olayın 08.10.2021 saat 16.00 sıralarında Antakya ilçemizde gerçekleştiği, şüphelinin emniyet birimlerimizin çalışmaları sonucunda yakalandığı, şiddete maruz kalan vatandaşımızın hayati tehlikesi olmadığı anlaşılmıştır. Kadına yapılan her türlü şiddetin karşısında olmakla beraber, kadına verilen değerin, her türlü fayda ve beklentinin ötesinde, insan haklarının bir gereği olarak bilir, kadına yönelik şiddet tedbirlerini sıfır tolerans ilkesiyle hayata etkin şekilde geçirmek için tüm birimlerimizce çalışmaya devam ediyoruz" denildi.

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