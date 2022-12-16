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Görüntüler Türkiye'den! Kar kalınlığı 4 metreyi aştı! Tüneller görenleri şaşırtıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekipler, üs bölgesi yolunda 4 metreyi bulan karla mücadele çalışması yürütüyor.

IHA16 Aralık 2022 Cuma 19:31 - Güncelleme:
Görüntüler Türkiye'den! Kar kalınlığı 4 metreyi aştı! Tüneller görenleri şaşırtıyor
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yollarda oluşan ve 4 metreyi aşan kar tünelleri görenleri şaşırttı.

KAR KALINLIĞI 4 METREYİ AŞTI

İlçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki İkiyaka ve Göllerbaşı yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı kepçe boyunu geçti. Yolun kapalı olması üzerine İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiyesi ekipleri çalışma başlattı. 4 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdürdü.

TÜNELLERİ ANDIRDI

Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı.

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