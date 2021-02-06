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Görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı paylaştı... Mehmetçiğin, 3 bin metrede eksi 30'da karla mücadelesi

Milli Savunma Bakanlığı, 3 bin metre yükseklikteki geçici üs bölgesinde eksi 30 derecede kar fırtınası sırasında çekilen görüntüleri paylaştı.

DHA06 Şubat 2021 Cumartesi 11:47 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 11:47
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Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan video, Mehmetçiğin zorlu kış koşullarına rağmen teröre karşı verdiği mücadeleyi bir kez daha ortaya koydu. 3 bin metre yükseklikteki geçici üs bölgesinde eksi 30 derecede kar fırtınası sırasında çekilen görüntü, bölgedeki zor koşulları da gözler önüne serdi. "Eksi 30 derecede, 3 bin metre yükseklikteki geçici bir üs bölgemizde yaşam. Kar fırtınası sırasında çekilmiş olan fedakârlığın, kahramanlığın, cesaretin ve mücadelenin görüntüleri" notuyla paylaşılan videoda Mehmetçiğin diz seviyesini aşan karda üs bölgesini korumaya çalıştığı görüldü.

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