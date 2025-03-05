Görüntüleri MSB paylaştı! 15 gündür haber alınamıyordu böyle kurtarıldı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı bağlı 135'inci Personel Kurtarma Filo Komutanlığımıza ait T-70 helikopterimiz, yaşadığı mezrada mahsur kaldığı için 15 gündür haber alınamayan bir vatandaşımızı kurtararak Erzurum Şehir Hastanesi'ne ulaştırdı." ifadesi kullanıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı 135'inci Personel Kurtarma Filo Komutanlığımıza ait T-70 helikopterimiz, yaşadığı mezrada mahsur kaldığı için 15 gündür haber alınamayan bir vatandaşımızı kurtararak Erzurum Şehir Hastanesine ulaştırdı.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/4yurDPW0zF — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 5, 2025

Paylaşımda, mahsur kalan kişinin helikopterle kurtarılmasına ilişkin görüntülere de yer verildi.