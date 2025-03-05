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Görüntüleri MSB paylaştı! 15 gündür haber alınamıyordu böyle kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yoğun kar nedeniyle mezrada mahsur kalan ve 15 gündür haber alınamayan kişinin, askeri helikopterle kurtarıldığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

AA5 Mart 2025 Çarşamba 19:58 - Güncelleme:
Görüntüleri MSB paylaştı! 15 gündür haber alınamıyordu böyle kurtarıldı
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı bağlı 135'inci Personel Kurtarma Filo Komutanlığımıza ait T-70 helikopterimiz, yaşadığı mezrada mahsur kaldığı için 15 gündür haber alınamayan bir vatandaşımızı kurtararak Erzurum Şehir Hastanesi'ne ulaştırdı." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, mahsur kalan kişinin helikopterle kurtarılmasına ilişkin görüntülere de yer verildi.

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