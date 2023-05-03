İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2023 Çarşamba / 13 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4747
  • EURO
    21,5204
  • ALTIN
    1259.8
  • BIST100
    4409.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Görüntüleri MSB paylaştı! 2 PKK'lı terörist böyle teslim oldu
Güncel

Görüntüleri MSB paylaştı! 2 PKK'lı terörist böyle teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki sözde yönetim kadrosundan 2 PKK'lı teröristin teslim olma anına ilişkin görüntüleri paylaştı.

3 Mayıs 2023 Çarşamba 15:38 - Güncelleme:
Görüntüleri MSB paylaştı! 2 PKK'lı terörist böyle teslim oldu
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı, sözde yönetim kadrosundan 2 PKK'lı teröristin teslim olma görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetleri, aman dileyene ateş etmez. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıkladığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saklandıkları mağaradan çıkarak teslim olan sözde yönetim kadrosundan 2 PKK'lı teröristin teslim olma görüntüleri." ifadesi kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.