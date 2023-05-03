Görüntüleri MSB paylaştı! 2 PKK'lı terörist böyle teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, sözde yönetim kadrosundan 2 PKK'lı teröristin teslim olma görüntülerini paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetleri, aman dileyene ateş etmez. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıkladığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saklandıkları mağaradan çıkarak teslim olan sözde yönetim kadrosundan 2 PKK'lı teröristin teslim olma görüntüleri." ifadesi kullanıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, aman dileyene ateş etmez!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 3, 2023
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıkladığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saklandıkları mağaradan çıkarak teslim olan sözde yönetim kadrosundan 2 PKK'lı teröristin teslim olma görüntüleri... pic.twitter.com/ijQN66cscc