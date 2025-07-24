Görüntüleri MSB paylaştı! F-16'lar ile pasaj uçuşu gerçekleştirildi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Erzurum Kongresi'nin 106. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, 4 adet F-16 uçağının, Erzurum'da selamlama ve pasaj uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.
��Erzurum— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 24, 2025
Erzurum Kongresi'nin 106'ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında 4 adet F-16 uçağı ile selamlama/pasaj uçuşu gerçekleştirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/n6XixRNQN3
Paylaşımda, selamlama ve pasaj uçuşu yapan F-16'ların görüntülerine de yer verildi.