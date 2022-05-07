Görüntüleri MSB paylaştı! NATO uçağına havada yakıt ikmali

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "NATO Güvence Tedbirleri kapsamında Hava Kuvvetlerimize ait tanker uçağı tarafından NATO'nun AWACS uçağına Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı" denildi.
Bakanlık, havada yakıt ikmali yapılırken çekilen videoyu da paylaştı.
NATO Güvence Tedbirleri kapsamında Hava Kuvvetlerimize ait tanker uçağı tarafından NATO'nun AWACS uçağına Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı.#MSB #TSK pic.twitter.com/51Zv9LHlnD— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 7, 2022