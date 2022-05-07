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Görüntüleri MSB paylaştı! NATO uçağına havada yakıt ikmali

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait tanker uçağı tarafından NATO'nun AWACS uçağına Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldığını duyurdu.

DHA7 Mayıs 2022 Cumartesi 15:43 - Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "NATO Güvence Tedbirleri kapsamında Hava Kuvvetlerimize ait tanker uçağı tarafından NATO'nun AWACS uçağına Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı" denildi.

Bakanlık, havada yakıt ikmali yapılırken çekilen videoyu da paylaştı.

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