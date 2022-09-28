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Görüntüleri ortaya çıktı: Kahraman şehit polis, teröristi işte böyle öldürdü

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısında şehit olan kahraman polis memuru Sedat Gezer'in bir teröristi etkisiz hale getirdiği çatışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA28 Eylül 2022 Çarşamba 00:29 - Güncelleme:
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Polisevine yönelik terör saldırısında yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, çatışmada şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in, bir teröristi etkisiz hale getirdiği anlar yer aldı.

Çatışma sırasında polis memuru Gezer'in siper alarak kendisini korumaya çalışması, bu sırada kendisine ateş eden teröristlerden birini tabancasıyla vurarak etkisiz hale getirmesi görüntülere yansıdı.

Polisevi girişindeki kulübeye açılan ilk ateşte yaralanan Gezer'in, çatışmayı bu halde sürdürdüğü öğrenildi.

Bu arada, çatışma anında bekçilerin de polise destek verdiği görüldü.

Mersin'de iki kadın terörist tarafından polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, polis memuru Abdulkadir Öztürk de yaralanmıştı.

Teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.

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