28 Mayıs hezimeti sonrası genel merkeze isyan bayrağı açan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile dün Ankara'da bir araya geldi. Gazetecileri atlatarak Ahlatlıbel'de görüşen ikili, 2 saatlik toplantı sonrası gergin halleri ve zoraki tebessüm edercesine verdikleri fotoğrafla gündem oldu. CHP'de "değişim" hareketinin öncüsü haline gelen İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine dün bir kez daha Ankara'ya geldi. Medya üzerinden birbirlerine sert mesajlar gönderen ikili arasındaki görüşmenin saat 10.30'da genel merkezde başlaması bekleniyordu. Gazetecilerden kaçarcasına saat 10.00 sıralarında Ahlatlıbel'de toplantıya başlayan İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu, 2 saat boyunca parti içindeki yönetsel krizi ele aldı.

GERGİN TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Görüşmeye damga vuran olay ise toplantı sonunda yaşandı. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu kapıya birlikte çıkıp tebessüm ederek gazetecileri selamladı, ardından da tokalaştı. Fotoğraflarda samimi gözüken o anlar, kamera kayıtlarında ise bambaşka bir görüntüye büründü. Hem Kılıçdaroğlu hem de İmamoğlu'nun oldukça gergin olması ve zoraki bir tebessümle süreci geçiştirmeye çalışması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu aracına bindikten sonra İmamoğlu'nun huzursuz tavırları da şaşkınlığa neden oldu. İkili, herhangi bir demeç vermeden ve farklı araçlarla Ahlatlıbel'den ayrıldı.

KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI "HER ŞEY GÜZEL OLACAK" MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da bir araya gelen Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarının görüşme ile ilgili sorusuna cevap veren İmamoğlu "Genel Başkanımızla her zaman görüşüyoruz zaten. Güzel olacak her şey" karşılığını verdi.

KOLTUĞUNU İSTEYEN İMAMOĞLU'NA "BAKARIZ" DEMİŞ!

Halk TV'de yer alan habere göre, İmamoğlu direkt aday olduğunu söylemedi ancak değişimin gerekli olduğunun altını çizdi. Kılıçdaroğlu, bu talebe karşılığı ise "Sürece birlikte bakarız" cevabını verdi.

İmamoğlu'nun mutsuzluğu yüzünden okunurken Kılıçdaroğlu'nun ise kendisiyle savaşmaması konusunda ikna edip etmediği bilinmiyor.

KENDİ BELEDİYE BAŞKANINDAN GÖRÜŞME TALEP ETMİŞ!

Yine CHP yandaşı Halk TV'nin aktardığı bilgiye göre bu görüşme talebi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.