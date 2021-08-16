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Gösteri yaparken kaza yaptı! ''Süper oldu'' dedi

İstanbul Sultangazi'de asker uğurlama konvoyunda motosikleti ile tek tekerlek üzerinde giden genç kaza yaptı.

DHA16 Ağustos 2021 Pazartesi 09:28 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 09:28
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Sultangazi'de asker konvoyundaki motosikletli tek tekerlek üzerinde giderek, direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra düştü. O anlara şahit olanlar, motosikletliye tepki göstererek "Süper oldu" dedi.

Görüntüler, Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda dün akşam kaydedildi. Asker uğurlama konvoyunda bir araya gelenler yolu kesti. Daha sonra konvoy ilerlemeye başladı. Konvoyun önünde bulunan motosikletli tek tekerlek üzerinde giderek şovu daha da abartmak istedi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden, motosikletli arkasındaki kız arkadaşıyla düştü. Bulvardaki sözde eğlenceyi kaldırımda takip edenler, yaşananlara tepki gösterip, "süper oldu" dedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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