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Gövdesi hasarlı gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan gövdesinde hasar bulunan, 294 metre uzunluğundaki Liberya bayraklı 'Virgin Star' isimli konteyner gemisi geçti. Geminin geçişi sırasında boğaz, Ege'den Marmara'ya doğru transit gemi geçişlerine tek yönlü kapatıldı.

  • DHA
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Yunanistan'ın Lavrion Limanı'ndan Yalova'ya giden, 54 bin 592 groston ağırlığında ve 294 metre uzunluğundaki Liberya bayraklı 'Virgin Star' isimli konteyner gemisi, saat 12.00'de Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Gemi, saat 13.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur yolcu' yazısı önünden geçen geminin gövdesindeki hasar ise dikkat çekti. Boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu dönen gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Geminin geçişi sırasında boğaz, güvenlik amacıyla Ege'den Marmara'ya doğru transit gemi geçişlerine tek yönlü kapatıldı.
 
Konteyner gemisinin geçişine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-4' ve 'Kurtarma-9' römorkörleriyle eşlik edildi.

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