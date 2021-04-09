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Gövdesi olmayan yunus başı kıyıya vurdu

Edirne'de sahiline gövdesi olmayan yunus başı bulundu. Enez Doğal Yaşamı, Çevreyi ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (DOĞA-DER) Başkanı Selma Yılmaz yunusun balıkçı ağlarına takıldığı ve ağlara zarar vermemesi için kesildiğini iddia etti.

DHA09 Nisan 2021 Cuma 17:37 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 17:37
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İlçeye bağlı Vakıf köyü sahilinde yürüyüşe çıkanlar, gövdesinden kesilmiş bir yunus kafasının kıyıya vurduğunu görünce şaşkınlık yaşadı. Enez Doğal Yaşamı, Çevreyi ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (DOĞA-DER) Başkanı Selma Yılmaz da görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, duruma tepki gösterdi. Yunusun balıkçı ağlarına takıldığı ve ağlara zarar vermemesi için kesildiğini iddia eden Yılmaz, balıkçılara bu konuda eğitim verilmesi gerektiğini savundu. Yunus kafası, belediye ekiplerince kıyıdan alınarak, gömüldü.

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