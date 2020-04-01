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Güncel

Yalan paylaşımı sonrası gözaltına alındı: 'Goygoy olsun diye yaptım' dedi

İstanbul'da, sosyal medya hesabı üzerinden asılsız paylaşım yapan şüpheli yakalandı.

AA01 Nisan 2020 Çarşamba 11:56 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 11:56
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Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında taksilere getirilen kısıtlamanın ardından sosyal medya hesabından "Bağcılar'da bir taksi durağında '0 tek sayıdır çift sayıdır kavgası: 2 yaralı', bir taksici gözaltında" paylaşımı yapan ve yorum kısmında da asılsız bilgi paylaşımlarını sürdüren kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu hesabın sahibi olduğu ve paylaşımları kendisi yaptığı belirlenen C.T. Çekmeköy'deki evinde gözaltına alındı.

Dijital malzemelerine el konulan ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında işlem yapılan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

“GOYGOY OLSUN DİYE YAPTIM”

İlk ifadesinde, şahsın “Goygoy olsun diye yaptım” dediği öğrenildi.

Tarihi eser satmaya çalışan 4 kişi yakalandı

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