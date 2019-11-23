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Göz kapağına ‘olta iğnesi’ saplandı

Samsun’un Alaçam ilçesinde 10 yıldır amatör olta balıkçılığı yapan İlkay Mutlu (24), kayalıklarda olta ile balık avına çıktı. At-çek spin avcılığı yapan Mutlu, oltasındaki rapalaya yem yerleştirdikten sonra deniz atmak için hamle yaptığı sırada oltadaki iğne göz kapağına saplandı.

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Çevredekilerin yardımı ile hastaneye götürülen Mutlu’nun göz kapağındaki iğne müdahale ile çıkarıldı. Mutlu, olta balıkçılığının basit gibi gözüken bir hobi olmasına rağmen, riskli durumları olduğunu söyledi. 

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