Göz kapağına ‘olta iğnesi’ saplandı
Samsun’un Alaçam ilçesinde 10 yıldır amatör olta balıkçılığı yapan İlkay Mutlu (24), kayalıklarda olta ile balık avına çıktı. At-çek spin avcılığı yapan Mutlu, oltasındaki rapalaya yem yerleştirdikten sonra deniz atmak için hamle yaptığı sırada oltadaki iğne göz kapağına saplandı.
Çevredekilerin yardımı ile hastaneye götürülen Mutlu’nun göz kapağındaki iğne müdahale ile çıkarıldı. Mutlu, olta balıkçılığının basit gibi gözüken bir hobi olmasına rağmen, riskli durumları olduğunu söyledi.
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