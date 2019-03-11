Göz yaşartıcı bombadan göz kamaştırıcı esere… 

Eski ya da kullanılmayan eşyalar ile İsrail askerlerinin Filistinlilere karşı kullandığı askeri mühimmata yeniden hayat veren Hilu, küçük dokunuşlarla ziynet ya da ev eşyasına dönüştürdüğü malzemelerle topluma mesaj vermeyi hedefliyor.

Mesajı olan bir meslek

Filistinlilerle İsrail askerleri arasındaki her çatışmanın ardından sokağa çıkıp atılan göz yaşartıcı gaz bombalarını topladığını aktaran Hilu, geçen yıllar boyunca topladığı gaz bombaları ve kurşunlardan ürettiği çok sayıda parçayı sattığını kaydetti. Hilu, topladığı malzemelerden ürettiği yüzük, bileklik, küpe gibi ürünlerin sadece Filistinliler için değil İsrailliler için de bir anlam ve mesaj taşıdığını söylüyor.