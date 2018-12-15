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Gözaltına alınan 2 astsubay ve 1 doktor tutuklandı

Sivas merkezli, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 astsubay ile 1 doktor tutuklandı.

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Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Sivas merkezli, Hakkari, Tunceli ve Şırnak'ta operasyon düzenlendi. 

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen örgütün "mahrem imamı" doktor M.A, astsubaylar Y.A ve H.G.Ş. ile uzman çavuş H.S'yi gözaltına aldı. 

Sivas'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

M.A. ile Y.A. ve H.G.Ş. tutuklandı, H.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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