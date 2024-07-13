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Gözaltına alınan 21 zehir tacirinden 11'i tutuklandı

Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 11'i tutuklandı.

AA13 Temmuz 2024 Cumartesi 20:24 - Güncelleme:
Gözaltına alınan 21 zehir tacirinden 11'i tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Polatlı genelinde uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmaları sonucu 3 şüpheliyi yakaladı.

Bu şüphelilerin tutuklanması sonrası çalışmalarını genişleten ekipler, Polatlı merkezli Sincan ve Mamak ilçelerinde 28 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 18 kişiyi daha yakaladı.

Zanlılardan 1 kilo 123,5 gram sentetik uyuşturucu, yaklaşık 30 gram sentetik uyarıcı, 173 sentetik ecza hapı,11 uyuşturucu hap, 1,885 litre şüpheli kimyasal sıvı, 3 kök Hint keneviri, uyuşturucu çekili enjektör, 3 hassas terazi, 15 cam pipo/düzenek, 3 ruhsatsız silah ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan 18 kişiden 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü savcılıktan, 5'i hakimlikten adli kontrol şartıyla olmak üzere salıverildi, 1'ine de ev hapsi verildi.

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