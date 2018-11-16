FETÖ'den gözaltına alınan 23 jandarma itirafçı oldu Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 50 kişiden 23'ü, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itirafçı oldu.