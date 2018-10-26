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Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

İzmir'de, park halindeki kamyon ve tırların depolarından akaryakıt çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tire, Selçuk, Torbalı, Menderes ve Buca ilçelerinde, kamyon garajları ve dinlenme tesislerinde park halindeki kamyon ve tırlardan akaryakıt çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlığı 4 şüphelinin yaptığını belirleyen ekipler, Menderes ilçesinde bir kamyonun akaryakıt deposundan hırsızlık yapan 3 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların son 2 yılda 32 ayrı akaryakıt hırsızlığı olayına karıştıkları tespit edildi.

Şüphelilerden birinin ise başka bir suçtan tutuklandığı ve cezaevinde olduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. 18 yaşından küçük olan bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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