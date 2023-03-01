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Provokasyon peşine düşmüştü: Gözaltına alınan Ahmet Ercan için karar

‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan başlatılan soruşturma çerçevesinde Elazığ'da gözaltına alınan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, getirildiği Malatya'da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

IHA1 Mart 2023 Çarşamba 10:05 - Güncelleme:
Provokasyon peşine düşmüştü: Gözaltına alınan Ahmet Ercan için karar
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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan hakkında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı paylaşımı nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlattı. Prof. Dr. Ercan, soruşturma çerçevesinde başsavcılığın talimatı üzerine Elazığ'da gözaltına alındı. Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen Prof. Dr. Ercan, işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Ercan'ın, yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

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