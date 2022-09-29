Gözaltına alınan Bedrettin Gündeş'in teröristlerle fotoğrafları ortaya çıktı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlardan biri de Bedrettin Gündeş...

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı olan Gündeş'in geçmişi terör izleriyle dolu.

TRT Haber'in haberine göre; Bedrettin Gündeş 1980'li yıllarda terör örgütü THKO üyeliğinden 4 yıl 6 ay hapis yattı.

2000'li yıllarda ise terör örgütü PKK ile iltisakı nedeniyle kapatılan Demokratik Toplum Partisi'nde görev aldı.

Terör örgütü mensuplarıyla aynı karede yer aldı

2009'da Akdeniz belediyesinde başkan yardımcısı oldu. Bu süreçte terör örgütü mensuplarıyla sık sık aynı karelere girdi.

Bölücü başının resimlerinin ve örgüt paçavralarının önünde poz verdi.

Astım hastası olan 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp örgüte teslim ettiği için tutuklanan DBP'li Metin İnce de Gündeş'in yan yana resim çektirdikleri arasında.

Son olarak KHK ile kapatılan NAR-DER'in başkanlığını yapan Gündeş 2019 Yerel Seçimlerinin ardından CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde daire başkanlığına getirildi.

