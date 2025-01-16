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  • Gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ifade veriyor
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Gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ifade veriyor

İstanbul'da, suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 40 şüpheli savcılıkta ifade veriyor.

AA16 Ocak 2025 Perşembe 11:11 - Güncelleme:
Gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ifade veriyor
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade işlemleri sürüyor.

Toplam 40 şüphelinin ifadeleri Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda alınıyor.

Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'ın da bulunduğu şüphelilerin ifadelerini vermesi için 1 başsavcı vekili ile 9 savcının görevlendirildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve daha önce "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ifadesinin bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) alınacağı öğrenildi.

  • Rıza Akpolat
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  • gözaltı

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