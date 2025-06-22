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Gözaltına alınan Fatih Altaylı ile ilgili yeni gelişme

Gözaltına alınan Fatih Altaylı, kendisine ait Youtube kanalında söylediği sözler nedeniyle ‘Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan başlatılan soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edildi.

IHA22 Haziran 2025 Pazar 12:52 - Güncelleme:
Gözaltına alınan Fatih Altaylı ile ilgili yeni gelişme
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Gözaltına alınan Fatih Altaylı hakkında, kendisine ait Youtube kanalında yayınlanan bir videodaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştı. Altaylı, soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Fatih Altaylı üzerine atılı suçlamadan, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Altaylı, ilerleyen saatlerde savcılıkta ifade verecek.

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