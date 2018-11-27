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Gözaltına alınan HDP ilçe yöneticisinin evinden HPG rozeti ile YPG flaması ele geçirildi

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde terör örgütü PKK üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP yöneticileri ile İHD başkanında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden HDP yöneticisi Ahmet Turan Sertkaya'nın evinde yapılan aramada, HPG rozeti ile YPG flaması ele geçirildi.

  • Muammer Başkan / TürkMedya Ege Temsilcisi
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Malatya Cumhuriyet başsavcılığının terör örgütü PKK üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Malatya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle mücadele şubesi ekipleri eş zamanlı olarak, Yazıhan ilçesinde 7 ayrı  adrese operasyon düzenledi. Baskında, HDP Battalgazi İlçe eş başkanı Ahmet Aksu, eş başkanlar Azcan Ağdaş, Nermin Tuncel, Aziz Doğan, Hasan Karvar, Ahmet Turan Sertkaya ile Malatya İHD başkanı Gönül Öztürkoğlu gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden HDP yöneticisi Ahmet Turan Sertkaya'nın evinde  yapılan aramada, HPG rozeti ile YPG flaması ele geçirildi. Diğer şüphelilerin evlerinde ise ele geçirilen örgütsel dokumanlar ile dijital materyaller incelenmek üzere  emniyet müdürlüğüne getirildi. Operasyon kapsamında, terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı olan HDP yöneticilerinin evlerinde bulunan terör   örgütleri HPG rozeti ile YPG'ye ait bez parçasının ele geçirilmesi terör örgütü PKK'nın hem HPG hem de YPG ile 'hain işbirliği'ni bir kez daha ortaya çıkardığı belirtildi.

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