Gözaltına alınmasıyla hain darbe girişiminin seyri değişti: İhaneti cezasız kalmadı

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Bursa'da sözde "sıkıyönetim komutanı" olmayı beklerken "yakalanan ilk darbeci" olan dönemin İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş, hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çekiyor.

FETÖ'nün hain darbe girişiminde rol oynayan darbeciler, cezasız kalmadı. Bursa'da, darbecilerin Genelkurmay Başkanlığından "Harekat Yıldırım" koduyla tüm illere gönderdiği belgede sözde "sıkıyönetim komutanı" olarak adı geçen eski kıdemli albay Yurdakul Akkuş da bu isimler arasında yer alıyor.

"Cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Akkuş, 15 Temmuz 2016'da il jandarma komutanıydı.

AA muhabirinin dava dosyasından derlediği bilgilere göre, o gün izinli olduğu belirtilen Akkuş, kendisine saat 21.00 sularında gelen sözde "sıkıyönetim emirleri" aktarılınca Bursa Jandarma Garnizon Komutanlığına gelip süreci yönetmeye başladı.

Emrindeki askerlerden, başta dönemin Bursa Garnizon Komutanı Tümgeneral Seyfullah Saldık ve Erkan Başkanı Albay Kemal Şahintürk olmak üzere hiç kimseyi nizamiyeden içeri almamalarını ve jandarma ihbar hattı 156'yı kapatmalarını isteyen Akkuş, "sıkıyönetim emirleri"nin ilçe jandarma komutanlıklarına gönderilmesini ve garnizonda silahlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) Taburunun kapı önüne konuşlandırılmasını emretti.

Saldık'ın, nizamiyeye girdiği sırada kendisine içeri alınmaması yönünde emir geldiğini söyleyen askeri yumruklayıp nöbetçileri derdest etmesinin ardından Akkuş, sesleri duyup odasından bahçeye indi. Nizamiye girişinde Saldık'la tartışan Akkuş, "sıkıyönetim komutanı" ilan edildiğini, emirlere uyulması gerektiğini belirtti.

Tartışma sonucu Akkuş'u nizamiye dışına çıkartan Saldık, onun ve JÖH personelinin bir daha garnizona alınmaması yönünde emir verdi. Bunun üzerine Akkuş, kendisini takip eden askerleri Osmangazi Jandarma Komutanlığına gönderdi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Şahin, saat 23.00 sularında Bursa'daki durumu ve gelişmeleri sormak amacıyla Akkuş ve Saldık'ı aradı.

Şahin'in durum tespiti için yönelttiği sorulara Akkuş, "Bursa ilinde herhangi bir olumsuzluk olmadığı" yanıtını verdi. Saldık ise "Yurdakul Akkuş'un yanına gelerek 'sıkıyönetim komutanı' olarak atandığını, bu nedenle yönetime el koyduğunu kendisine söylediğini" ifade etti.

İlçe Jandarma Komutanlığında, kendisini takip eden askerlerle toplantı yapan Akkuş, planlarını hayata geçiremeden Seyfullah Saldık'ın bilgi vermesi üzerine dönemin Bursa Valisi İzzettin Küçük'ün emri, Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'in talimatıyla saat 01.00 sularında ilçe jandarma binasında gözaltına alındı.

- Çantasından çıkan belgeler sayesinde darbe girişiminin seyri değişti

Darbe girişimiyle ilgili ilk yakalanan isim olan, çantasından "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanları çıkan Akkuş'un gözaltına alınmasıyla bu hain teşebbüsün seyri değişti, gözaltı operasyonları hızlandı.

Akkuş'un çantasındaki bir dokümanda, sözde "sıkıyönetim" uygulaması sırasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesinde görevlendirmeler ve darbecilerin yönetim planı şemaları ile ülke genelinde valilikler, kamu kurum ve kuruluşlarının başına geçecek isimlerin listesi yer aldı.

- Ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi

Darbe girişiminin ardından Yurdakul Akkuş ve 15 sanık hakkında Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde 21 Şubat 2017'de dava açıldı.

Akkuş, 11 Temmuz 2018'deki karar duruşmasında ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.