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Gözaltına alınmıştı... Yeşil Sol Parti'nin adayı Dönmez tutuklandı

Yeşil Sol Parti'nin PKK/KCK terör örgütünün kırsal alan yapılanmasında eğitim aldığı iddia edilen Kocaeli milletvekili adayı Ayten Dönmez tutuklandı.

AA26 Nisan 2023 Çarşamba 21:45 - Güncelleme:
Gözaltına alınmıştı... Yeşil Sol Parti'nin adayı Dönmez tutuklandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, PKK/KCK ve PYD terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında gözaltına alınan Dönmez, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca ifadesi alınan Dönmez, tutuklanması talebiyle İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, kararında, tüm dosya kapsamından anlaşıldığı üzere şüphelinin üzerine atılı bulunan "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunun vasıf ve mahiyetini, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut delillerin mevcut bulunduğunu ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz olduğunu değerlendirdi.

İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünün 25 Nisan'da hazırladığı uzmanlık raporu kapsamında yüz karşılaştırma formu düzenlendiği, form uyarınca tetkik konusu üzerinde örgütsel kamuflaj bulunan kadın şahıs ile şüphelinin kuvvetle muhtemel aynı kişi olduğu yönünde rapor hazırlandığı, mukayese edilen şahsın örgütün kırsal bölgede eğitim alan üyelerinden olduğunun belirtildiğini dikkate alan hakimlik, şüpheli Dönmez'in tutuklanmasına karar verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Yeşil Sol Parti adına Kocaeli'den 13. sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Dönmez'i, PKK/KCK ve PYD terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında gözaltına almıştı.

Ekipler, şüphelinin geçmiş dönemde illegal yollarla yurt dışına çıkarak PKK/KCK terör örgütünün kırsal alan yapılanmasına katıldığını, siyasi, ideolojik veya silahlı eğitim aldıktan sonra yine illegal yollarla yurt içine geldiğini belirlemişti.

Şüphelinin, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından kaydı olduğu tespit edilmişti.

  • Yeşil Sol Parti
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