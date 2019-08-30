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Gözde tatil beldesinde çöp rezaleti: CHP'li belediyeye tepki yağdı

Gözde tatil beldelerinden Muğla Milas’ta, belediye ekiplerince ilçe merkezindeki moloz ve atık dökülen alan çöplüğe döndü. CHP’li belediyeye şikayet ve tepki yağdı.

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İlçeye bağlı Güllük mahallesi sakinleri, Adnan Menderes caddesinde yol kenarındaki bir alana; vatandaşlarca moloz, hurda ev eşyaları, ağaç dalları, boya kutuları, lastik parçaları, belediye ekiplerince de kıyı temizliğinde toplanan çöplerin döküldüğünü öne sürerek isyan bayrağı açtı.
 
BELEDİYE SÖZÜNDE DURMADI 
 
Bu görüntü ve çevre kirliliğinin, turizmle ön planda olan mahalleye yakışmadığını ifade eden çevre sakinleri duruma tepki göstererek, çöplerin bir an önce kaldırılmasını talep etti. 
 
 
TURİZMCİLER ENDİŞELİ
 
Turizm alanında faaliyet gösteren işletme sahipleri ise çöplerin, ilçenin itibarını özellikle yabancı turistlerin gözünde düşürdüğünü söyledi. Durumu endişeyle karşıladıklarını belirten işletmeciler, çöplerin toplanması için belediyeye daha önce başvuru yaptıklarını, toplanacağı bilgisi verildiği halde bölgede herhangi bir çalışma yapılmadığını iddia etti. Bazı vatandaşlar da rahatsızlıklarını sosyal medya hesaplarından dile getirdi. 
 
YETKİLİLER: PLANLAMA YAPIYORUZ 
 
Milas Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Çöllüoğlu ise yaptığı açıklamada, alana dökülen çöplerin toplanması için planlama yaptıklarını belirterek “Görüntü hoş değil biz de farkındayız. Ancak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın uyarısı üzerine, Büyükşehir Belediyesi’nin eski moloz döküm sahasını kullanamadığımız için biz de traktörlerle topladığımız moloz ve benzeri materyalleri, Milas’taki bertaraf tesisine naklederek bu alanda biriktiriyoruz. Bu malzemeleri en kısa sürede Milas’a aktaracağız” dedi. 
 
HEP AYNI MANZARA
 
Geçtiğimiz günlerde çöp skandalıyla gündeme gelen bir diğer CHP’li belediye de Balıkesir Erdek Belediyesi olmuştu. Marmara Bölgesi’nin en önemli tatil beldelerinden Erdek’te, belediyenin günlerce toplamadığı çöpler, konteynerlerden taşmış, etrafa yayılan pis kokular vatandaşlara isyan bayrağını açtırmıştı. 
 
(Güneş)

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