CHP'de uzun süredir devam eden istifa dalgası, şaibeli kurultaylar ve yolsuzluk davalarıyla tetikleniyor. Belediye başkanları partinin kendilerini yalnız bıraktığını ve psikolojik baskıya maruz kaldıklarını söylüyor.

Partideki kaos ve baskı nedeniyle belediye başkanları bir bir AK Parti'ye geçiyor. Kulislerden sızan bilgilerde, 15 Eylül'de görülecek şaibeli kurultay sonrası CHP'den AK Parti'ye geçişlerin artacağı yer alıyor. Birçok başkanın ise 15 Eylül'ün sonucunu beklediği belirtiliyor.

ANKARA, KONYA VE SAMSUN'DAN GEÇİŞLER KAPIDA

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'ın iddiasına göre Ankara'dan 3, Konya'dan 4 ve Samsun'dan 1 CHP'li ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçmek için hazır bekliyor.

"CHP'Lİ BAŞKANLAR YORULDU"

Burhan'a göre, belediye başkanları, yorgunluk ve partiden gelen baskılar nedeniyle bu kararı almaya meyilli.

