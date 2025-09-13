İSTANBUL 28°C / 20°C
Güncel

Gözler 15 Eylül'de… CHP'den AK Parti'ye toplu geçiş iddiası

CHP'de yaprak dökümü devam ederken gözler, 15 Eylül'de görülecek olan şaibeli kurultay davasına çevrildi. Söz konusu kurultaya ilişkin kulislerde çarpıcı iddialar konuşuluyor. Söylentilere göre, CHP'den AK Parti'ye toplu geçiş olacak.

13 Eylül 2025 Cumartesi 22:59
Gözler 15 Eylül'de… CHP'den AK Parti'ye toplu geçiş iddiası
ABONE OL

CHP'de uzun süredir devam eden istifa dalgası, şaibeli kurultaylar ve yolsuzluk davalarıyla tetikleniyor. Belediye başkanları partinin kendilerini yalnız bıraktığını ve psikolojik baskıya maruz kaldıklarını söylüyor.

Partideki kaos ve baskı nedeniyle belediye başkanları bir bir AK Parti'ye geçiyor. Kulislerden sızan bilgilerde, 15 Eylül'de görülecek şaibeli kurultay sonrası CHP'den AK Parti'ye geçişlerin artacağı yer alıyor. Birçok başkanın ise 15 Eylül'ün sonucunu beklediği belirtiliyor.

ANKARA, KONYA VE SAMSUN'DAN GEÇİŞLER KAPIDA

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'ın iddiasına göre Ankara'dan 3, Konya'dan 4 ve Samsun'dan 1 CHP'li ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçmek için hazır bekliyor.

"CHP'Lİ BAŞKANLAR YORULDU"

Burhan'a göre, belediye başkanları, yorgunluk ve partiden gelen baskılar nedeniyle bu kararı almaya meyilli.

