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Gözler 18.57'deydi... Türkiye'de ve KKTC'de dev tatbikat yapıldı

AFAD koordinasyonunda, Düzce Depremi'nin 23'üncü yılı dolayısıyla depremin meydana geldiği saat 18.57'de Türkiye geneli ve KKTC'de 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı' yapıldı.

AA12 Kasım 2022 Cumartesi 18:03 - Güncelleme:
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Ülke genelinde ilk kez uygulanan tatbikat kapsamında, saat 18.57'de tüm vatandaşların cep telefonlarına gönderilen "Hayati Uyarı Bildirimi" ile Türkçe ve İngilizce sesli uyarı yapıldı.

Televizyonlar ve radyo kanallarından mesaj yayınlandı, vatandaşlar tatbikat sırasında önceden belirlenen sağlam ve güvenilir alanda "çök kapan tutun" hareketini yaptı.

Haber Alma ve Yayma Sistemi'nden (HAY) verilen anonslar cami ve belediye hoparlörlerinden yayınlandı. Tatbikat esnasında vatandaşların panik olmaması için sirenler çalınmadı.

Tatbikat öncesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Merkezi'nden yönetilen tatbikat için Düzce, İstanbul, İzmir, Elazığ, Kahramanmaraş, Erzurum ve KKTC'den canlı yayın bağlantısına katılarak, vali ve AFAD il yöneticilerinden bilgi aldı.

Düzce ile yapılan canlı bağlantıda, İl Müftüsü Rüstem Can 12 Kasım 1999'daki depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

Tatbikat öncesinde AFAD Başkanı Yunus Sezer, tatbikata ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Saat 18.57'de deprem uyarısının yapılmasıyla hem AFAD merkezindeki hem de bağlantı yapılan illerdeki katılımcılar, çök kapan tutun hareketini yaptı.

Bu arada tatbikat kapsamında AFAD Merkezi bahçesinde, afet yönetimine ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı stantlar ve araçlarda afet anında ve sonrasında yapılacaklara ilişkin bilgi paylaşıldı.

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