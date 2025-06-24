Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Hollanda'nın Lahey kentine gidecek. Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

"ERDOĞAN VE TRUMP LAHEY'DE GÖRÜŞEBİLİR"



TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel (@melikyigitel): Bugün Lahey'de NATO Zirvesi başlıyor. Sayın Cumhurbaşkanı da Lahey'e gidiyor. Toplantıya Trump da katılıyor. Lahey'de bir Erdoğan-Trump görüşmesi sürpriz olmaz. pic.twitter.com/Dx0euyPLXT — 24 TV (@yirmidorttv) June 24, 2025

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, 24 TV'de yaptığı açıklamada Lahey'de bir Erdoğan-Trump görüşmesinin sürpriz olmayacağını bildirdi.

"ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ SÜRPRİZ OLMAZ"

İsrail-İran çatışmaların yoğunlaştığı bir zamanda Erdoğan ve Trump'ın 24 saat içinde iki kere görüşmesine atıfta bulunan Yiğitel, "Hafta sonu İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlığı toplantısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan muazzam bir mesai yaptı. Bu işin durulması için Arakçı ile uzun bir görüşme yaptı. Şimdi bütün bunları topladığımızda Lahey'de bir gün içinde belli olacak. Netleşecek ama kendi tahminimi söylüyorum. Lahey'de bir Erdoğan-Trump görüşmesi sürpriz olmaz. Yüz yüze" ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞME TALEBİ ÇOĞU ZAMAN TRUMP'TAN GELİYOR"

Trump'ın göreve geldiğinden beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmelerinin 10'u geçtiğini kaydeden Yiğitel, "Rusya-Ukrayna'yı görüştüler. Birkaç kere hem de. Gazze'yi görüştüler. İran meselesi... Dolayısıyla bu yoğun telefon trafiği konusunda görüşmeye ihtiyaç bilen bir Trump var. Erdoğan'la özellikle Ortadoğu'yla ilgili meselelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme talebi çoğu zaman Trump'tan geliyor. Şimdi bütün bunları topladığımızda İran meselesinin kalıcı bir çözüm müzakereyle çözülmesi bir şekilde Erdoğan'dan geçiyor bölge itibariyle. Gazze meselesi yine oradan geçiyor. Çünkü Türkiye başından beri bu işe mesai harcıyor. Dolayısıyla bugün Lahey toplantısı önemli ve ben Lahey'de bir Erdoğan-Trump görüşmesi benim için kesinlikle sürpriz olmayacaktır. Hatta beklentim o yönde. Yani telefonla birkaç kere yüz yüze şey görüşen iki lider bir şekilde bir zaman uydurup yüz yüze de bir görüşme ihtiyacı duyacaklar bence" dedi.