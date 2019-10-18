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Gözlerimizden artık yaş değil, kan geliyor 

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor. Çocuklarına seslenen Anneler, “Fırsat varken teslim olun. Artık gözlerimizden yaş değil kan geliyor” dedi. 

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Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül’de HDP il binası önünde oturma eylemine başlayan ailelerin nöbeti sürüyor. Kızı Mekiye Kaya’nın 5 yıl önce teröristler tarafından kaçırıldığını belirten acılı anne Hüsniye Kaya, kızına seslenerek teslim olmasını istedi. 

5 YILDIR SESİNİ DUYMADIM 

Kaya, “Benim kızım Mekiye Kaya için burada oturuyorum. Hiçbir ses yok, 5 yıldır kızımın ne sesini duydum ne de haber aldım. Kızım Mekiye gel devlete teslim ol, seni kandırdılar, artık sonu yok bu işin savaş var, fırsatın varken teslim ol. Ben senin annenim, seni bekliyoruz. Ben kimse kalmasa bile burada tek kalacağım ve eyleme devam edeceğim. 5 yıl oldu, ölmüşüm ben dayanamıyorum, ciğerim parçalandı. Gözlerimden yaş değil kan geliyor” dedi. 

OĞLUM DEVLETE TESLİM OL 

Oğlu gelinceye kadar HDP il binası önünde oturacağını belirten baba Fahrettin Akkuş da, “Oğlum 19 yaşındayken terör örgütü üyeleri tarafından kaçırıldı. Bugüne kadar her hangi bir haber almış değilim. İnşallah sağ salim gelip devlete teslim olur. Beni görüyor ve duyuyor ise buradan sesleniyorum, ‘Oğlum gel teslim ol. Devlet ve millet hepimiz sizin arkanızdayız. Gelin teslim olun’. Çocuklarımız gelinceye kadar da sonuna kadar burada bekliyoruz” diye konuştu.  

Hatice Ceylan, HDP önündeki ailelerle buluşarak oturma eylemine başladı. Acılı anne Hatice Ceylan ise, “29 Aralık 2015’te oğlum hafızlık okuyordu, gitti. 1 buçuk yıl önce aradı bizi, fazla konuşamıyordu bizden cevap bekliyordu. Suriye’de olduğunu söyledi. Tam yerini sordum adres veremedi. Tek hedefimiz çocuğumuzun geri getirilmesi, sağ salim kazasız belasız, hayatımız cehenneme döndü. Benim ciğerimi koparanın ciğeri kopsun bana yaşatan bin beterini yaşasın” ifadelerini kullandı.

Yerli imkanlarla üretildi, teröristlerin kabusu oldu

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