‘Gözlüğünün altından bize niye baktın' diye silahla vurdular

Olay, İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.G.E. (39), pompalı tüfekle açılan ateş sonucu sol ayağından yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Samsun Şehir Hastanesine kaldırıldı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili M.D.A. (32) ve A.K.'yi (21) yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Saldırganların, yaralının kendilerine "gözlüğünün altından baktığı" gerekçesiyle ateş açtıkları iddia edildi.