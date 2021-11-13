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Gözlük kabından 199 sikke çıktı

Aydın'da tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine bir eve operasyon yapan jandarma, E.S.'nin (48) üzerinde gözlük kabına saklı 199 tarihi eser niteliğindeki sikke ele geçirdi. Şüpheli, gözaltına alındı.

DHA13 Kasım 2021 Cumartesi 09:07 - Güncelleme: 13 Kasım 2021 Cumartesi 09:07
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Aydın İl Jandarma ekipleri, kırsal Yeniköy Mahallesi'nde E.S.'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Dün sabah saatlerinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, evde arama yaptı. E.S.'nin üzerinde de arama yapan ekipler, gözlük kabı içerisine saklanmış Osmanlı ve Roma dönemine ait olduğu belirtilen ve tarihi eser niteliği taşıyan 199 sikke buldu. Tarihi eserlere el koyan jandarma E.S.'yi ise gözaltına alarak karakola götürdü. Tarihi eserler ise Aydın Arkeoloji Müzesine teslime dileceği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

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