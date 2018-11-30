Göztepe-Başakşehir maçında olaya karışan 16 şüpheli gözaltına alındı

Spor Toto Süper Lig'in geçen hafta oynan 13. hafta müsabakasında, Göztepe, Bornova Stadyumu'nda lider Medipol Başakşehir'i konuk etmişti. Maçta çıkan olaylar ile ilgili İzmir Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı teknik çalışmalar sonrası; Alkollü olarak spor alanına girerek taşkınlık yapan 1 şahıs, hakaret oluşturan söz ve davranışta bulunan 5 şahıs ile sahaya yabancı madde atan 10 şahsı tespit etti. Toplamda 16 şüpheli polis ekiplerince yakalanırken 6222 sayılı Kanuna Muhalefetten şüphelilere işlem yapıldığı belirtildi.