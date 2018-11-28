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Göztepe'de eksik ve cezalı futbolcular can sıkıyor

Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir'e evinde 2-0 kaybeden Göztepe, Antalyaspor hazırlıklarına moralsiz başladı. Savunmadaki eksikler de teknik heyetin tadını kaçırdı.

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Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir'e evinde 2-0 kaybeden Göztepe, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına moralsiz başlarken, savunmadaki eksikler de can sıktı.

Medipol Başakşehir müsabakasında sarı kart görüp cezalı duruma düşen sağ bek Lamine Gassama ve stoper Titi'nin yanı sıra sol diz çapraz bağı kopan sol bek Adama Traore'den yararlanamayacak olan teknik direktör Bayram Bektaş'ın arayışlara başladığı belirtildi. Genç teknik adamın Titi'nin yokluğunda tecrübeli oyuncu Kadu'ya Reis'le birlikte defansın göbeğinde şans vereceği ifade edildi. 

Gassama dışında başka sağ beki bulunmayan genç teknik adamın o bölgeye kanat oyuncusu Tayfur'u yerleştireceği öğrenildi. Tayfur geçen sezon da zaman zaman sağ bek mevkiinde görev almıştı. Başakşehir maçını kötü bir futbolun ardından kaybeden Göztepe'de Bayram Bektaş'ın futbolcularına sert uyarılarda bulunduğu vurgulandı. Özellikle orta sahanın gösterdiği performanstan memnun kalmayan Bektaş'ın Antalyaspor deplasmanında bazı değişikliklere gidebileceği kaydedildi. Golcülerden de beklenen verimi alamayan sarı-kırmızılılarda Ngando, Poko, Cikalleshi gibi yedek bekleyen isimlerin Antalyaspor karşısında şans bulması bekleniyor.

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