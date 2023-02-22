Grafiti sanatçısı acılarını enkaza resmetti

Suriye'nin kuzeybatısında Beşşar Esed rejim ve müttefiklerinin yoğun saldırılarını yıllardır grafiti çalışmalarıyla dünyaya anlatan sanatçılardan Aziz Esmer, Selam Hamıd ve Muhammed Enis Hamdun, bu kez de Kahramanmaraş merkezli depremlerin neden olduğu yıkımı ve yaşanan acıları çalıştı.

Afrin'de depremler yüzünden yıkımların en çok yaşandığı Cinderes beldesinde buluşan sanatçılar, yıkılan bir binanın duvarına halkın çektiği acıları resmetti.

Türkçede deprem anlamına gelen "Zilzel" kelimesini bir duvarın üzerine Arapça harflere benzettikleri yıkılmış binalar şeklinde resmeden sanatçılar, kelimenin içine bir elin ortasına konulmuş yaralı kalp çizdi.

Sanatçılar, yaralı kalbi dikmeye çalışan bir el üzerinden, depremzedelerin çektiği acıyı göstermeye çalıştı.