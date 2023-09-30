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Granada'da kritik zirve: Gözler kilit aktör Türkiye'de olacak

Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvesinin üçüncü turu 5 Ekim'de İspanya'nın Granada şehrinde yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı zirvede Kafkasya'daki gelişmeler, Ukrayna Savaşı ve tahıl krizi gibi küresel başlıklarda gözler kilit aktör Türkiye'de olacak.

30 Eylül 2023 Cumartesi 07:58 - Güncelleme:
Granada'da kritik zirve: Gözler kilit aktör Türkiye'de olacak
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İlk toplantısı geçen yıl ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Prag'da gerçekleşen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvesinin üçüncü turu 5 Ekim'de İspanya'nın Granada şehrinde yapılacak. Zirvenin en önemli gündem başlıklarından biri Kafkasya'daki son durum olacak.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ın antiterör operasyonu sonrası Granada'da bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması beklenen zirvenin ilkinde Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için üstlendiği kritik rol ve uyguladığı başarılı dış politika sayesinde en dikkat çeken ülkelerden olmuştu.

Tahıl koridorunun yeniden işlerlik kazanması için yine gözler Türkiye'de olacak.

ALİYEV-PAŞİNYAN GÖRÜŞMESİ

Avrupa Birliği (AB), Azerbaycan, Ermenistan, Fransa, Almanya'nın temsilcileri ile Brüksel'de bir araya gelindiğini, tarafların gelecek muhtemel toplantıda normalleşme sürecini ilerletmek için somut adımları görüştüğünü bildirdi. Aliyev ve Paşinyan geçen 14 Mayıs'ta Brüksel'de üçlü toplantıda bir araya gelmiş ve 1 Haziran'da Moldova'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un da katılımıyla beşli toplantı yapmıştı. Granada'da da Aliyev ile Paşinyan görüşmesi yakın mercekte olacak. AST oluşturulması fikri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Mayıs 2022'de Strasbourg'da gerçekleştirdiği konuşmasında ilk kez gündeme geldi. Granada AST'de Rusya- Ukrayna Savaşı'nın yanında ekonomi, göç, enerji ve güvenlik konularının masaya yatırılması öngörülüyor.

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