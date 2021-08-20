Gri balıkçılın yılan avı görüntülendi

AA 20 Ağustos 2021 Cuma 15:59 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 15:59

Yaban hayatı bakımından Doğu Anadolu'nun önemli merkezlerinden Ağrı Dağı Milli Parkı, çok sayıda kuş, sürüngen, kemirgen ve memeli türlerine ev sahipliği yapıyor.

Başlangıç noktasından itibaren birçok yaban hayatının gözlemlenebildiği milli parkta, bir gri balıkçılın av sahnesi görüntülendi.

Genellikle balık avıyla beslenen gri balıkçıl, bu kez bulduğu bir yılanla karnını doyurdu.

Milli parktaki sulak alanda bulduğu bir yılanı yutmaya çalışan gri balıkçılın beslenme anı AA kamerasınca kaydedildi.