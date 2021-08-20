İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2021 Cuma / 12 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5012
  • EURO
    9,9308
  • ALTIN
    486.762
  • BIST100
    1444.79
Güncel

Gri balıkçılın yılan avı görüntülendi

Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı'nda barınan gri balıkçılın, yılan avı kameraya yansıdı.

AA20 Ağustos 2021 Cuma 15:59 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 15:59
ABONE OL

Yaban hayatı bakımından Doğu Anadolu'nun önemli merkezlerinden Ağrı Dağı Milli Parkı, çok sayıda kuş, sürüngen, kemirgen ve memeli türlerine ev sahipliği yapıyor.

Başlangıç noktasından itibaren birçok yaban hayatının gözlemlenebildiği milli parkta, bir gri balıkçılın av sahnesi görüntülendi.

Genellikle balık avıyla beslenen gri balıkçıl, bu kez bulduğu bir yılanla karnını doyurdu.

Milli parktaki sulak alanda bulduğu bir yılanı yutmaya çalışan gri balıkçılın beslenme anı AA kamerasınca kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.