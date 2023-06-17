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Gri kategoride aranan sözde FETÖ yöneticisi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sözde Türkmenistan yapılanması yöneticisi Zekeriye Cerit yakalandı.

AA17 Haziran 2023 Cumartesi 16:34 - Güncelleme:
Gri kategoride aranan sözde FETÖ yöneticisi yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ'nün firari üst düzey mensuplarının saklandıkları gaybubet/hücre evlerinden yurt dışına firar etme arayışında oldukları yönünde bilgi elde edilmesi üzerine 2 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, İstanbul'da FETÖ'ye ait derneklerde örgüte ait paraların aklanması ve örgütün Türkmenistan yapılanmasındaki faaliyetleri nedeniyle terör örgütü yöneticisi olmak suçundan İçişleri Bakanlığının "Terör Arananlar" listesinde gri kategoride aranan Zekeriye Cerit yakalandı.

Cerit'in ayrıca İstanbul'dayken terör örgütünün Marmara Bölgesi'ndeki tüm finans ve para aklama trafiğinde yer aldığı, yine örgüt içerisinde bulunduğu önceki yıllarda Trabzon ve Van'da örgütün finans yapılanmalarında görev aldığı öğrenildi.

SÖZDE "ADALET YAPILANMASI"NDA FAALİYET GÖSTEREN FİRARİLER

Diğer operasyonda da FETÖ'nün sözde "adalet yapılanması"nda faaliyet gösteren ve bu nedenle 2017'den beri aranan Y.T. ile firari olarak saklanmasına yardım ettiği değerlendirilen A.C. isimli şüpheli de yakalandı.

Operasyonlarda bir sahte kimlik ile 3 bin 300 dolar, 180 avro ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Y.T'nin Anayasa Mahkemesinde idari personel olarak, A.C'nin ise Adliye İdari İşler Müdürü olarak görev yaparken ihraç edildiği öğrenildi.

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