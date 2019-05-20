Gri listedeki terörist teslim oldu

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aile destekli ikna çalışmaları sonucunda İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride aranan terör örgütü PKK/KCKüyesi terörist, jandarma ekiplerine teslim oldu.

Teröristin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.