Gri listedeki terörist teslim oldu

Gri kategoride aranan terörist teslim oldu
Siirt'te, terör örgütü PKK/KCK üyesi, gri kategoride aranan terörist teslim oldu.
- AA
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aile destekli ikna çalışmaları sonucunda İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride aranan terör örgütü PKK/KCKüyesi terörist, jandarma ekiplerine teslim oldu.
Teröristin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.
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