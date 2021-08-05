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Güncel

Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren-5 Operasyonları kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesi Çalıköy Mahallesi kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin gri kategoride arandığını bildirdi.

AA5 Ağustos 2021 Perşembe 13:41 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 14:44
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çalıköy Mahallesi kırsalında Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda bir bölücü örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Etkisiz hale getirilen teröristin, Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "Cilo" kod adlı Süleyman Öztürk olduğu bilgisi verildi.

Açıklamada bugünkü terörle mücadele operasyonlarında etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının Van'da 3, Mardin'de bir olmak üzere 4'e yükseldiği ifade edildi.

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