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Gri kategoriye bir çizik daha! FETÖ'cü Cemal Türk yakalandı

İstanbul'da düzenlenen FETÖ operasyonunda gri kategoride aranan Cemal Türk ve eşi Melek Türk yakalandı. Türk, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terörizmin finansmanı' suçlarından aranıyordu.

AA24 Aralık 2024 Salı 09:54 - Güncelleme:
Gri kategoriye bir çizik daha! FETÖ'cü Cemal Türk yakalandı
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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda, FETÖ kapsamında aranan Cemal Türk ve eşi Melek Türk gözaltına alındı.

Terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Cemal Türk hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terörizmin finansmanı" suçlarından, Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinin yakalama kararı bulunduğu, Melek Türk hakkında da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Hakimliğince verilmiş yakalama kararı olduğu öğrenildi.

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