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Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta düzenlenen Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu çerçevesinde Gri kategoride yer alan Ramazan Eliçümüş'ün etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İHA19 Eylül 2023 Salı 12:59 - Güncelleme:
Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda geçtiğimiz gün 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini hatırlatarak, "Şırnak'ın Güçlükonak kırsalında, J-SİHA desteğinde, JOPER, JÖH ve Jandarma Komando Karma Timlerinin katılımıyla Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu kapsamında çıkan silahlı çatışma sonucu; Bakanlığımız terörden arananlar listesinde Gri kategoride yer alan Renas kod adlı Ramazan Eliçümüş silahı ile birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristin uzun namlulu silahlarla çok sayıda eyleme katıldığı, taciz atışlarında bulunduğu ve EYP yerleştirme olaylarına karıştığı tespit edildi. Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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