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Gri listede aranan 'Baran-Amed-Kino' kod adlı terörist etkisiz hale getirildi

'Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle 'gri' kategoride yer alan 'Baran-Amed-Kino' kod adlı İlyas Karakoç etkisiz hale getirildi.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi Türeli köyü kırsalında 1 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, "Baran-Amed-Kino" kod adlı İlyas Karakoç olduğu tespit edildi.
 
Açıklamada, Karakoç'un "Terörden Arananlar Listesi"nde 300 bin lira ödülle "gri" kategoride yer aldığı bildirildi.
 

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