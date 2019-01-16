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Gri listede aranan terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde 300 bin lira ödüllü Gri listede aranan Rıdvan Ertaş isimli terörist Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Kara Hudut Kapısına gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Bahçeli: CHP, YSK´yı tanımıyorsa buyursun seçime de katılmasın

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