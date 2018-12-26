Gri listede yer alan sözde Amed eyalet sorumlusu “Botan” kod adlı teröristin cesedi bulundu
Diyarbakır’ın Hani ilçesi Birlik köyü kırsalında yapılan operasyonda, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde Gri listede yer alan sözde Amed eyalet sorumlusu “Botan” kod adlı Veli Taşkıran’a ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu.
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