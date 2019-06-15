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Gri listedeki DHKP/C'li terörist sığınaktan çıktı

Terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen ve aralarında ‘gri’ kategoride aranan 1 hücre üyesinin de olduğu 4 şüphelinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C’ye yakın bir yayın organının Sultangazi’deki irtibat bürosuna bugün öğle saatlerinde baskın düzenlemiş, operasyonda İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ‘Aranan Teröristler’ listesinde “Gri” kategoride yer alan Ali Aracı adlı hücre sorumlusunun da aralarında olduğu 4 DHKP/C’linin yakalanmıştı. Operasyona ilişkin yeni fotoğraflar da ortaya çıktı.

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