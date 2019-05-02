Gri listedeki terörist Amanos'ta etkisiz hale getirildi
Hatay Amanoslar kırsalında etkisiz hale getirilen 5 teröristen birinin 'gri' kategoride yer alan Şevger-Tolhildan kod adlı Ramazan Faik olduğu tespit edildi.
Hatay Amanoslar kırsalında etkisiz hale getirilen 5 teröristen birinin 'gri' kategoride yer alan Şevger-Tolhildan kod adlı Ramazan Faik olduğu tespit edildi.
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