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Gri listede yer alan Şevger-Tolhildan kod adlı Ramazan Faik öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Siirt ve Hatay'daki operasyonlarda, içlerinde gri listedeki terörist Ramazan Faik'in de bulunduğu PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Siirt ve Hatay'daki operasyonlarla ilgili son dakika açıklaması! İçlerinde gri listedeki teröristin de olduğu PKK'lılar etkisiz hale getirildi.
 
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama;
 
"Gri listedeki terörist Ramazan Faik etkisiz hale getirildi"
 
“Siirt Baykan ve Hatay Amanoslar'da 30 Nisan 2019'da icra edilen ve aralarında turuncu listede yer alan Cemal kod adlı Mehmet Yaman ile gri listede yer alan Şevger-Tolhildan kod adlı Ramazan Faik'in de bulunduğu PKK/YPG'li bölücü terörist grupların etkisiz hale getirildiği operasyonlar, hava kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekatları ile etkin şekilde desteklenmiştir.”

Denizde kelepçeli ölüm oyunu

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