Gri listeden terörist avı: Sağ ele geçirildiler

18 Ağustos 2020 Salı 09:11 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 09:11

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 'Çelikler' adlı Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat timlerinin Karadeniz bölgesine sızmaya çalışan 2'si gri listede aranan 3 teröristi 26 günlük takiple etkisiz hale getirdiği operasyonun ayrıntılarına ulaşıldı. SABAH'ın haberine göre İçişleri Bakanlığı'nın arananlar kategorisinde gri listede yer alan PKK'lı Hejar kod adlı Halis Eroğlu ile Deniz kod adlı Ender Yalçın ve Sipan kod adlı Adem Çallar'ın 13 Haziran'da Erzurum Şenkaya sınırlarına giriş yaptığı belirlendi. Erzurum İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz idaresindeki Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekat (JÖH) timleri teröristlerin muhtemel bulunabilecekleri bölgeleri tespit etti.

KİRPİ DESTEĞİ

Timler 14 Haziran günü Şenkaya kırsalına 4 ayrı koldan yerli ve milli zırhlı araçlardan olan Kirpi ile operasyona başladı. Şenkaya kırsalında teröristlerin yerini belirlemek için arazi- arama taraması yapılırken teknik ve saha çalışması yapan istihbarat birimleri, teröristlerin 8 Temmuz günü bir köyden erzak temin ettikleri bilgisine ulaştı. JÖH timleri ayak izleri ve anlık istihbaratla bölgeyi çember altına alırken 9 Temmuz Cuma gecesi Saat 22.36'da Dokuzelma köyü kırsalında Kirpi aracı termal kamerasından 3 teröristin görüntüsünü aldı. Teröristlerin İHA'lardan gizlenmek için şemsiye açarak yürüdüklerinin tespit edilmesinin ardından grubun bulunduğu bölge ateş altına alındı. Operasyonda grup sorumlusu olduğu belirlenen ve 6 yıl önce Kars'dan örgüte katılıp gri listede 500 bin lira ödülle aranan Halis Eroğlu ölü olarak ele geçirilirken, gri listede aranan Adem Çallar ve Ender Yalçın sağ olarak yakalandı. İki teröristin daha önce MLKP üyesi olduğu, 6 yıl önce PKK'ya katıldıkları belirlendi.